Flora peatreener Henn tähtsa euromängu eel: me ei tohi mõelda eduseisule

Henni sõnul on kõik mehed, kes möödunud teisipäeval Flora rivis olid, terved ka praeguse mängu eel. "Need mehed, kes on kaasas, on terved," rääkis Henn mängueelsel pressikonverentsil. "Reis ja kunstmurule üleminek tekitas ehk veidi kangust, aga praegu tunduvad kõik mängijad head seisus olevat."

Flora otsustas sedapuhku lennata Maltale juba laupäeval ehk varem kui tavaliselt. Peatreeneri sõnul saab meeskond mänguks niimoodi paremini kohaneda. "Alati on hea, kui tunned end nendes tingimustes hästi või koduselt. Kui kohe mängule minna, siis võib uus keskkond võib veidi ärevust tekitada."

Floral on avamängust all kaheväravaline eduseis. Henn kinnitas, et seisu nad hoidma ei soovi minna. "Peame võtma nii, et kõik algab nullist. Me ei tohi mõelda edule, peame mängima oma mängu. Kui vähegi võimalik, siis proovime hoida sama joont, mida Tallinnas," lisas ta. "Proovime kohaneda nii olude kui ka vastasega. Euromängudes ei tunne vastast ja tingimusi nii hästi. Ohukohtadeks tuleb valmis olla." Mida Henn täpsemalt ohukohtude all silmas pidas, ta ei avaldanud.

Teatavasti tänavu enam eurosarjades võõrsil löödud värava reegel ei kehti. Kas muudatus tundub hea või halb? "Nüüd ju tahaks (2:0 eduseisus) muidugi, et reegel oleks tagasi," muigas Henn. "Ta teeb olukorra mõlema tiimi jaoks võrdseks. Suures pildis ta väga palju ei muuda. Mingites stsenaariumites ei tundu teatud kaotusseis enam nii suur katastroof. Suures pildis arvan, et see reegel liiga palju siiski ei muuda."