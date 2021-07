Paidest lahkunud väravavaht naasis Tammekasse

“Olen Tartut alati pidanud oma kodulinnaks. Kodust eemal veedetud aeg on olnud päris pikk ja tagasi olla on väga, väga hea tunne. Tammeka on olnud mul südames alates sellest, kui Põlvast Tartusse treenima siirdusin. Tammeka käekäigule olen elanud kaasa ka siis, kui ma pole olnud Tammeka mängija," rääkis pressiteate vahendusel Toom, kes mängis klubis ka aastatel 2005-2011.