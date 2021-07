Thierry Neuville hakkab rohkem riskima: pean oma võimalusi elus hoidma

"Kui vaadata üldpilti, siis viimane nädalavahetus (Keenia MM-ralli) oli MM-sarjas üks valus hetk," rääkis belglane DirtFishile. "Ma ei ütleks, et see oli pöördepunkt, aga nüüd on hoopis keerulisem vastu saada, sest Toyotal on teatud edu. Nad saavad olukorda kontrollida ja võivad aktsepteerida ka teisel ja kolmandal kohal lõpetamist. Kui nad näevad, et oleme väga tugevad, siis nad saavad proovida teisel-kolmandal või kolmandal-neljandal kohal lõpetamist."