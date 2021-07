VIDEO | Tanel Leok murdis suurel kukkumisel käeluu: õnneks läks ainult käsi katki

"Terve nädala olin Prantsusmaal testimas. Neljapäeval oli kukkumine, käelaba sees on luumurd. Luu on paigast nihkunud, vaja on operatsiooni," rääkis Leok Eesti Mootorattaspordi Föderatsiooni (EMF) Youtube'i kanalil ilmunud videos. "Sõitsin tsikliga ja kukkusin. Ei oska täpselt kirjutada, kuidagi lõi käest ära niimoodi ja oli suur kukkumine. Õnneks läks ainult niimoodi, et käsi on katki. Terve nädala testisin Dakari tsikleid ja viimase päeva viimasel sessioonil juhtus nii, et suutsin ikkagi pikali panna."