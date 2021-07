Euroopa saalijalgpall. Meistrite liiga 2021/22 algab!

Eelvoor (20.–25. august)

Grupp A: Luxol St Andrews (MLT), Proekt (MKD, võõrustajad), Ashdod Dolphin (ISR), Cefn Druids (WAL)

Grupp B: Minerva (SUI, võõrustajad), Dinamo Plus (MDA), Varna (BUL), Fiorentino (SMR)

Grupp C: Haladás (HUN), Differange (LUX), Tirana (ALB, võõrustajad), Utleira (NOR)

Grupp D: Gentofte (DEN), Viimsi (EST, võõrustajad), Hammarby (SWE), Sparta Belfast (NIR)

Grupp E: FON (SRB), KMÜ (GEO), Blue Magic (IRL), Titograd (MNE, võõrustajad)

Grupp F: Araz (AZE), Kampuksen Dynamo (FIN), Raba (LVA, võõrustajad), Europe (GIB)

Grupp G: APOEL (CYP), Doukas (GRE, võõrustajad), Diamant (AUT), Encamp (AND)

Grupp H: Weilimdorf (GER, võõrustajad), Licheni (KOS), Helvecia (ENG), Tavsancali (TUR)

• Debütandid: Haladás, FON, Licheni, KMU, Proekt, Tavsancali, Cefn Druids, Europa.

• 2014. aasta pronksivõitja Araz mängib 16. korda saalijalgpalli Meistrite liigas (rohkem hooaegasid on vaid Kairatil), Encamp – 15. korda.

• Dinamo Plus on varem üles astunud Dinamo Kishinevi nime all.