EM-i KOLUMN | Aivar Pohlak: veatu Southgate sõitis vastu koduvärava posti

Meeskonda terve turniiri jooksul veatult juhtinud ja ühtlaselt mängimas hoidnud Gareth Southgate mõtles finaalis üle, tuues 120. minutil penatilööjateks väljakule Marcus Rashfordi ja Jadon Sancho. Tõenäoliselt mõttega saavutada edu läbi puhanud jalgade, paraku kaasnes sellega ka eriülesande lahendamise raskus, millega noormehed toime ei tulnud. Võimalik ka, et mängujärgsete penatitega kaasnevas pingeväljas ongi üldjuhul lihtsam toimetada füüsiliselt väsinuna, sest siis suundub allesjäänud energia pigem väsimuse ületamisele, kui stressi võimendamisele, aga see on mingit pidi ka tagantjärele tarkus.