Inglismaa koondise peatreener Southgate: penaltite osas võtan süü omaks

Ka viimasena penalti mööda löönud noormängijale Sakale peatreeneril midagi ette heita ei ole. “See kõik oli minu otsus. Valisin karistusmängijad selle järgi, mida oleme treeningutel teinud ja keegi ei pidanud otsust langetama üksi,” sõnas mängu järel peatreener Southgate.

“Saka on super poiss. Tal on olnud uskumatu turniir ja ta kindlasti jätkab staariks olemist,” ütles peatreener mängija kiituseks.

Mängujärgselt on hakatud aga seadma kahtluse alla peatreeneri otsuseid seoses mängijate vahetustega. “Meil läksid kaks karistuslööjat mängust varem välja, seetõttu tegime ka just sellised muudatused, nagu me tegime,” sõnas treener.

Vahetusmeesteks ostusid peatreeneri sõnul just Marcus Rashford ja Jadon Sancho, sest neil on õnnestunud näidata, mida nad oma koduklubides pika aja jooksul teinud on. Paraku tuli just EM-i finaalis Itaalia vastu noormängijatel ebakindlus sisse.

"Me oleme väga pettunud, aga mängijad tegid kõik, mis suutsid," sõnas treener.

“Meie koondis pole tükk aega nii kaugele jõudnud, aga riietusruumis on seda valusam. See on minu viga,” võtab turniiri kokku 50-aastane treener Southgate.