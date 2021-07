Conor McGregor saatis pärast edukat operatsiooni toetajatele rõõmusõnumi

McGregori enda sõnul on ta loomulikult pettunud, et ei saanud teises raundis matši jätkata, kuid ütles, et see on osa sellest spordialast. "Tahan tänada kõiki fänne, kes on mulle toetavaid sõnumeid saatnud. Samuti tahan tänada fänne, kes olid publikus ja loodan, et jäite show'ga rahule. Dustin sa võid oma ebaausat võitu tähistada, kuid sa ei teinud mulle puuris midagi," ütles McGregor oma videos fännidele.