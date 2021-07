Ðoković on suurest slämmist ühe ja kuldsest kahe sammu kaugusel

Nüüd on see peaaegu tehtud: Ðoković on ühe võidu kaugusel suurest slämmist (selleks tuleb aasta jooksul triumfeerida kõigil neljal suurturniiril) ja kuldse slämmini (olümpiakuld veel otsa) on kaks sammu. Kes suudaks teda takistada? Uuest põlvkonnast pole asja: kolm noorema põlve tennisisti Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ja nüüd Wimbledonis Matteo Berrettini on tänavu suurtes finaalides üritanud, kuid tappa saanud. Ja suure kolmiku kaks liiget – Roger Federer ja Rafael Nadal – on liiga vanad, et noortelegi vastu saada.