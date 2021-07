Manchester United'i legend Roy Keane: Sterling ja Kane toovad Inglismaale tiitli

Keane'i sõnul on Itaalial oskus rasketes mängudes võit kätte saada. " Hispaania oli poolfinaalis palju parem meeskond, aga itaallased leidsid võimaluse võit koju tuua," kiitis endine United'i kapten Itaaliat.

"Parima asi, mis Itaaliaga juhtus oli 2018 MM-ilt väljajäämine. Nad mängivad selle tõttu hoopis teise emotsiooni ja hingestatusega. Sellest tuleb suurepärane finaal. Viimasetel päevadel olen ma analüüsinud, mis võiks nende kahe võrdse tiimi vahelises mängus otsustavaks saada. Arvan, et Harry Kane ja Raheem Strelingul on see lisakvaliteet, mis Inglismaale võidu toob," ennustas Keane finaali tulemust.