FOTO | Vihavaen on ikka tõsine! Poirieri abikaasa näitas murtud jalaga intervjuud andnud McGregorile keskmist sõrme

Conor McGregori jaoks lõppes matš ränga vigastusega. Foto: John Locher, AP/Scanpix

Vihavaen MMA-tähtede Dustin Poirieri ja Conor McGregori vahel on ikka vägagi tõsine. Seekordse matši eel käis sõnasõda heategevuseks mõeldud raha üle. Poirier väitis, et McGregor oli lubanud tema fondile õla alla panna, kuid lõpuks hüppas iirlane alt ära. McGregoril lendas seepeale kaas korralikult pealt. Nagu seekordse matši järel näha sai, siis vihavaen on ka McGregori ning Poirieri abikaasa Jolie vahel.