Jalgpall tuleb koju? Itaallased leidsid sellele vaimuka vastuse

Inglismaa fännid on läbi turniiri laulnud, et jalgpall tuleb koju ning esmakordselt ongi jõutud EM-finaali.

Itaalia ajalehed on finaali eel aga samuti väge täis ning nii teatatakse üksmeelselt, et Brexiti tõttu on sisuliselt terve Euroopa toetamas hoopis neid.