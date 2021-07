Kolmanda meistritiitli võitnud Maria Lota Kaul: järgmisele tasemele tõusmine on peas kinni

Kalevi tenniseklubis toimunud Eesti meistrivõistlustel olid naiste üksikmängus kohal kõik riigi parimad peale tippreketite Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi. Löömatu joli 21-aastane Maria Lota Kaul, kes kukutas finaalis tiitlikaitsja, maailma 600 parema hulka kuuluva Elena Malõgina 6 : 4, 6 : 3.

2017.–2019. aastal õlavigastusega maadelnud Kaul (WTA 1207.) on leidnud oma mängustiili ja mõistab, et järgmisele tasemele tõusta, tuleb teha veel rohkem vaimset tööd – selleks on tal head sõbrad endiste tippmängijate seas, kellega arutada mentaalseid küsimusi.