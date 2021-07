Southgate manitses Inglismaa fänne: palun ärge seekord vastaste hümni välja vilistage

"On tähtis, et meie fännid vastast austaksid. Teame oma kogemusest, et kui mängiksime võõrsil ja kuuleksime oma hümni ajal vilet, kütaks see meid veelgi rohkem üles. Arvan, et hümni välja vilistamine ei aita Inglismaa koondist," vahendas Southgate'i sõnu uudisteagentuur Reuters.