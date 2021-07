OTSEBLOGI | Valus! Ebaõnn nurjas Eesti 4 x 100 m teateneliku ideaalse võimaluse finaali murda

Ehkki Karl Erik Nazarov jäi vigastuse tõttu kodusest EM-ist eemale, olid 4 x 100 m meestel piisavalt potentsiaali, et joosta alla 40 sekundi, mehed ise uskusid, et 39,6 kantigi, kui teatevahetused ideaalselt välja tulnuks.

"Sain ilusasti pulga kätte, vaatasin, et Lukas on heas hoos, aga tõmbasin jala ära," kommenteeris Sai. "Mul oli juba enne jooksu probleeme jalaga, mitte küll tagareiega. Hoidsin enda pöida ja varvast, mul on kõik ära teibitud. Suur varvas on põletikus. Hoidsin nii palju jalga ja ei teinud vist piisavalt sooja. Tõmbasin ikka täielikult ära, aga sain ühe jalaga viia pulga ära, ma ei hakkanud katkestama ka."