OTSEBLOGI | Vanameister Bonucci viigistas 67. minutil nurgalöögist 1:1, EM-i finaal Itaalia - Inglismaa läks lisaajale

Inglismaa pole EM-i kunagi võitnud, ainus suurem tiitel tuli 1966. aasta MM-il. Itaalia on EM-i karika pea kohale tõstnud korra, see juhtus 1968. aastal.

Itaalia on turniiril võitnud kõik kuus mängu. Neist viimases matšis, poolfinaalis Hispaaniga, läks vaja penaltiseeriat. EM-i kahvatult alustanud Inglismaa on võitnud viis kohtumist, ainus viik tuli alagrupimängus Šotimaaga.

Kane on Inglismaa kasuks löönud EM-il neli väravat, Sterlingu arvel on kolm tabamust. Itaalia poolelt on kahel korral skoori teinud Lorenzo Insigne, Federico Chiesa, Ciro Immobile , Manuel Locatelli ja Matteo Pessina.

"Tahame karika koju tuua. Oleme siin, et võita. Jalgpall on mäng, mis võtab erinevaid pöördeid. Oleme valmis milleks iganes," lausus juhendaja.

Itaalia kapten Giorgio Chiellini ütles enne matši, et tegu on olnud imelise teekonnaga.

"Kui peatreener Roberto Mancini EM-i võitmisest rääkima hakkas, mõtlesime, et ta on hull. Aga ta on kolme aastaga ehitanud võistkonna, mis on karika lävel. Ta on meile iga mängu järel toonitanud, et "üks sentimeeter korraga". Ja nüüd ongi jäänud vaid üks sentimeeter," rääkis 36-aastane keskkaitsja.