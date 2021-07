Ajaloolises finaalis vigasena mänginud Messi: olen sellest võidust lõpmatuseni unistanud

"Kui te teaksite, millises seisus Messi mängis, armastaksite te teda veelgi rohkem. Olgugi, et ta polnud poolfinaalis ja finaalis terve, on teda võimatu asendada. Messi ei andnud alla ja võitis," vahendas Scaloni sõnu Reuters.

"Me ei suuda siiani uskuda, et oleme tšempionid. See mäng läheb ajalukku. Mitte ainult seetõttu, et võitsime, vaid et alistasime Brasiilia nende kodus," lisas 34-aastane jalgpallitäht.