EM-i karmi vigastuse tõttu pooleli jätnud itaallaste võtmemängija: mänge kõrvalt vaadates olen rohkem pinges kui platsi peal

Spinazzola lubas, et pühapäevaseks finaaliks Inglismaa vastu on ta Wembleyl kohal, et meeskonnakaaslastele tribüünilt kaasa elada. Mida arvab itaallane kodumaa võimalustest finaalis? "Üsna 50-50 on seis. Inglismaal on sellised noored ja fenomenaalsed mängijad nagu Marcus Rashford, Jadon Sancho ja Phil Foden pingil. See näitab, kui tugev tiim neil on. Tuleb raske mäng, aga meil on hea meeskond ja usun, et suudame võita."