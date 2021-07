NBA tänavuse hooaja üks suurimaid üllatajaid sõlmis edu arhitektiga uue lepingu

56-aastane liitus Hawksiga mullu novembris Lloyd Pierce'i abitreenerina. Pierce sai tänavu märtsis aga kinga ning tema asemel nimetati ajutiseks peatreeneriks McMillan. Nüüdsest on McMillan ametlikult klubi uus peatreener.

"Mul on väga vedanud, et saan seda erilist meeskonda tulevikus edasi juhendada," sõnas Hawksiga nelja-aastase lepingu sõlminud McMillan pressiteate vahendusel. "Usun, et lõppenud hooaeg oli kõigest algus sellest, mida suudame saavutada, kui jääme pühendunult kokku."