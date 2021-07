Hyundai tegi Rally Estoniaks olulise muudatuse

Hyundai homologeeris uue jõuallika ära 1. juuliks. Tiimipealiku Andrea Adamo sõnul peaks Hyundai i20 Coupe WRC masin olema nüüd veel kiirem. "See on kiirem kui eelmisel aastal. Meil on värskelt homologeeritud osad (mootoril) ja olen kindel, et minu inimesed tegid neid hästi," rääkis itaallane DirtFishi vahendusel. "Need ei puuduta kuidagi vastupidavust, ainus eesmärk oli auto kiiremaks saada. Olen kindel, et see meil ka õnnestus."