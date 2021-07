Thierry Neuville Rally Estoniast: loodame Tänaku abil olla kiired

"Rally Estonia oli eelmisel aastal esimene võistlus pärast pikka pausi, seega on hea siin tagasi olla," sõnas Neuville Hyundai pressiteenistuse vahendusel. "See on päris kiire ralli laiade teede ja paljude hüpetega. Siin on mõned hüpped isegi suuremad kui Soomes."