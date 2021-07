Paljud brasiillased elavad suures finaalis hoopis Messile ja Argentinale kaasa. Neymar fännidele: minge p***e

Vaatamata sellele, et Brasiilia on finaali jõudnud, hoiavad paljud brasiillased finaalis pöialt hoopis Argentinale. Täpsemalt kaptenile Lionel Messile. Nimelt pole Messi kodumaaga jätkuvalt ühtegi suurt tiitlit võitnud, aga pühapäeval on tal selleks järjekordne võimalus.