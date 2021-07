Rakvere Tarvas sai mängijatest esimese pusletüki uueks hooajaks paika

Läinud hooajal samasse meeskonda kuulunud treener Vaido Rego kasvandik alustab oma seitsmendat meistriliiga hooaega. Debüüdi tegi ta samuti aastate eest Rakvere Tarva rivistuses.

"Kodulinnas on tore edasi mängida ja ootan huviga uut hooaega," lausus 22-aastane mängujuht. Saaremäel märkis, et kuigi vastse peatreeneriga ei ole ta jõudnud veel põhjalikumalt vestelda, on ta positiivselt meelestatud ning ihkab anda endast loomulikult parima.