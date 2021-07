Leiusega Eesti meistritiitlid viigistanud Ivanov: Toomas lubas end järgmiseks aastaks vormi ajada

"Selle koha peale las jääda kolm punkti," jättis Vova otsad lahtiseks järgmise aasta Eesti meistrivõistluste osas.

2021. aasta meistrivõistlustel pääses Ivanov kõigis kolmes mänguliigis finaali, tulles meistriks nii meeste paarismängus kui ka üksikmängus. Teist aastat järjest üritas Ivanovi üksikmängus troonilt tõugata Kenneth Raisma, kes selles aga taaskord ebaõnnestus. Kell 17 alanud, poolteiseks tunniks kolmandas setis vihma tõttu pooleli jäänud ja siis kell 21.45 lõppenud finaalis olid Ivanovi võidunumbrid 6:4, 4:6, 7:6 (4), 6:4.

Üheksa üksikmängu tiitliga viigistas ta Toomas Leiuse rekordi, mis, nagu ta ise tunnistab, teda nii väga ei motiveerigi kui mõned muud nüansid.

"Ma arvan, et ma tegelikult ei võistle Toomasega. Tiitlite arv ei ole minu jaoks väga oluline. Tulen siia igal aastal mängima, et saada rohkem mänge, enesekindlust, vaadata, milline on minu oma tase ja kuidas teised mängivad," rääkis Ivanov Delfile. "Samas... Toomas lubas järgmisel aastal ka ise eestikatel osaleda. Ta ütles mulle: "Tõenäoliselt sa võidad sel aastal ära ja siis meil on 9:9." Ning lisas, et tahab end ka järgmiseks aastaks vormi ajada."

Konkreetselt mängust rääkides tõdes Ivanov, et neljandas setis sai otsustavaks tema enda kindel serv. "Mäng oli mõlemalt poolt väga ebastabiilne ja kõikus kogu aeg. Esimeses setis Kennethit põhimõtteliselt väljakul ei olnud - ei taha midagi halba öelda, aga ta tegi väga palju vigu, sama palju kui ülejäänud settides kokku," analüüsis Ivanov.





"Teises setis tuli ta mängu tagasi. Mul kadus korraks võibolla tähelepanu ära ning sellest piisas, et juba 1:5 taga olla. Midagi halba sellest setikaotusest siiski ei juhtunud. Tundsin, et olen mängus tagasi ja pean lihtsalt oma esimese servi protsenti parandama. Neljandas setis sain servilt päris palju punkte. Minu arust kaotasin otsustavas setis oma pallingul vaid kaks punkti. Siis tuli üks murre ja selline see tennis ongi!"