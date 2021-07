Valus uudis poksifännidele: Tyson Fury nakatus koroonasse, suur matš lükkub edasi

Sky Sports toob välja, et USA meedia kohaselt on positiivse koroonaproovi andnud nii Fury kui ka "vähemalt 10" tema meeskonda kuuluvat liiget. BBC on ära maininud ainult Fury enda.

BBC teatel lükatakse kauaoodatud kohtumine Fury ja Wilderi vahel seega edasi oktoobrisse. "Deontay on pettunud," kõlas Wilderi mänedžeri Shelly Finkeli lühike kommentaar.

Ühtlasi tähendab see, et edasi lükkub poksimaailma lootus saada raskekaalus 21 aasta järel absoluutne tšempion. Kui WBC vöö kuulub Furyle, siis WBA, WBO, IBO ja IBF-i meistrivööd on Anthony Joshua käes. Vahepeal loodetigi, et omavahel lähevad vastamisi hoopis Fury ja Joshua, ent siis sekkus USA kohus.

USA kohus otsustas mais, et Fury peab esmalt vastamisi minema Deontay Wilderiga. Fury ja Wilder on seni kohtunud kahel korral. Esimene duell jäi 2018. aastal viiki, kuid mullu toimunud lahingu võitis Fury seitsmenda raundi tehnilise nokaudiga. Kohus leidis, et enne teist omavahelist matši sõlmitud leping kohustab Fury’t veel ühe korra Wilderiga võitlema.

Poksimaailmas spekuleeriti, et Fury võib võidu korral Joshuaga kohtuda juba tänavu detsembris. Fury ja Wilderi matši edasilükkamise taustal on aga selge, et vähemalt sel aastal Furyt ja Joshuat omavahel poksimas ei näe.