Sébastien Ogier sihib Rally Estonialt võitu: oleme sellel hooajal võitnud juba rohkem, kui oleksime osanud oodata

Liidripositsioonil oleval meeskonnal on ühtlasi õnnestunud sellel hooajal võita juba viis võistlust. Sébastien Ogieril endal on õnnestunud kuuest võistlusest võita neli. "See, et me oleme sellel hooajal võitnud neli rallit, on suurepärane ja rohkem, kui me üldse oleksime osanud oodata," sõnab rallitiimi üks liidritest Ogier.