Saalijalgpalli ülemineku-uudised: Barca Brasiilia „sammas” kolib Venemaale

Toome teieni uudised hiljuti Meistrite liigas osalenud klubi KPRF kodulehelt. Klubi kaotas möödunud hooajal kõik oma meistritiitli ambitsioonid, jõudes neljandale kohale. „Seda üleminekut on saatnud teise hooaja jooksul palju kuulujutte. Enamik neist on olnud lühiajalised ega vasta tõele. Meie klubil läks tarvis suurel hulgal vastupidavust ja kannatust, et see aset leiaks. Kuid igal etapil aitas meid sportlase suur huvi meie meeskonna vastu ja meie kohtumised olid sagedased. Niisiis: Geverson Chaves de Melo Freitas, kogu maailma jaoks aga Ximbinha, üks silmapaistvamaid Euroopa mängijaid, on nüüd meiega!”