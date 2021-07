DELFI VIDEO | KK Viimsi peatreener Valdo Lips: loodetavasti läheb seekord meistriliigas paremini kui eelmisel aastal treeneridebüüdil

Lips tegi meistriliiga tasemel treenerina debüüdi möödunud hooajal, kui võttis keset hooaega ohjad üle Tallinna Kalev/TLÜ-s. Nüüd saab ta end Eesti kõrgeimal tasemel proovile panna klubis, millega ta on juba aastaid koostööd teinud. "Kahtlemata on emotsioon teine. Kasvõi sellepärast, et nüüd alustan meeskonnaga (tööd) komplekteerimise juures. Loodetavasti läheb paremini kui eelmisel aastal treeneridebüüt," sõnas Lips muiates Delfile antud intervjuus.