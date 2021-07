Andrea Adamo Rally Estonia eel: me peame ise oma saatust rohkem kontrollima

Hyundai tiimijuht Andrea Adamo sõnas võistluse eel, et Eestisse saabutakse kõrge motivatsioonitaseme ja kindlameelsusega. "Tahame näidata, mida me oleme suutelised saavutama," ütles Adamo.

Eelmisel aastal saavutatud edule tiim aga lootma ei jää. "See, et me eelmisel aastal toimunud Rally Estonial lõpetasime võistluse kahe esimese seas ei taga meile automaatselt selle aasta tulemusi. Pingutama peame nii palju kui võimalik," sõnab aastast 2019 Hyundai eesotsas olev Adamo.