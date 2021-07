Hyundai WRC tiim avaldas koosseisu Belgia MM-ralliks

#WRC 📣 As the @OfficialWRC returns to tarmac at @ypresrally in August,we are happy to announce our crew line-up for the event



8⃣ @OttTanak / Martin Järveoja 🇪🇪

1⃣1⃣ @thierryneuville / @MWydaeghe 🇧🇪

4⃣2⃣ @Craig_Breen / @paulnagle1 🇮🇪



Game ON! 🙌#HMSGOfficial pic.twitter.com/1iK7Skdzdi