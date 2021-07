AMETLIK | Eesti korvpalli meistriliigaga liitub uus klubi

"Otsus on tehtud, et teeme avalduse liituda Eesti meistriliiga ja Eesti - Läti ühisliigaga," rääkis pressikonverentsil KK Viimsi tegevjuht Tanel Einaste. "Meie jaoks pole meistriliiga eesmärk omaette, vaid see on vahend. See on meie noortepüramiidi tipp ja pikendus. Kogukonna mängijatele tahame pakkuda järgmist sammu ja jälgijatele kvaliteetset meelelahutust."