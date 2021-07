VIDEO | Conor McGregor kees üle ja äsas pressikonverentsile vastasele jalaga, Poirier ei lasknud end sellest häirida

Kurikuulsa mainega McGregor pildus Poirier' solvangutega, mõnitades korduvalt tema naist Jolie'd, vahendab New York Post. Poirier ei lasknud end iirlase jutust häirida.

Poirier ja McGregor lähevad omavahel vastamisi Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva. Kahe staari seis on 1:1. 2014. aastal Las Vegases jäi avaraundi tehnilise nokaudiga peale McGregor, selle aasta jaanuaris sai Poirier revanši, võites teise raundi tehnilise nokaudiga. McGregor on profina kogunud 22 võitu ja saanud viis kaotust. Poirier' arvel on 27 võitu ja kuus kaotust.