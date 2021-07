Aasta jagu tõsisemalt odaviskele pühendumist ja 10 meetrit arengut

Varem mitmevõistlusega tegelenud Viisel on nüüd esimest aastat keskendunud just odaviskele. „Oda tuleb jah kõige paremini välja. Esimene aasta olen nüüd rohkem sellele pühendunud, kohe tuli kümme meetrit juurde ka, proovime sama teed jätkata ja tulemust järgmisel aastal ka parandada,” rääkis Viisel. „Mitmevõistluse keeras tuksi see, et mul oli põlves luuoga. Käisin operatsioonil ja siis kiirus ja tõukealad kannatasid selle all. Oda saan aga korralikult teha.”