Uues klubis tööle hakanud Mourinho vastas kriitikutele: olen iseenda edu ohver

Aprillis Tottenham Hotspurist kinga saanud Mourinho leidis uue koduklubi juba paar nädalat hiljem, kui mai alguses selgus, et uuest hooajast hakkab portugallane tööle AS Roma eesotsas.

Nüüd on Mourinho Itaalias kohal ning neljapäeval andis ta esimese pressikonverentsi Itaalia hiiu peatreenerina. Pressikonverentsil tuli muu hulgas juttu ka Mourinho viimastest aastatest Inglismaal. Mourinhole tuletati meelde, et nii Manchester Unitedis kui Tottenhamis lõpetati temaga leping enneaegselt.

"Olen oma varasema edu ohver. Manchesteris võitsin kolm karikat ning seda peeti katastroofiks. Tottenhamis asusin tööle keerulisel perioodil. Jõudsin finaali, mida mul ei lastud enam juhendada," tõi Mourinho välja asjaolu, et Tottenham vallandas ta nädal enne Inglismaa liigakarikasarja finaali. "Mis minu puhul on katastroof, oleks teiste puhul imeline edu."