DELFI VIDEO | Henri Anier: andsime tugevale Poola satsile kõva lahingu ja lahkume väljakult püstipäi

"Kõigepealt suur kummardus kõigile meie taustajõududele, kes väljaku ette valmistas, et kogu see asi võimalikuks sai. Suur aitäh publikule, kes meid Pärnusse toetama tuli - see tegi tervel meeskonnal südame soojaks," rääkis Anier pressikonverentsil.

"Arvan, et võime väljakult pea püsti ära minna. Vaatame liigade taseme vahet, Poola tippliiga sats... Saime ka ise palliga mängida ja andsime väga kõva lahingu, mida mina ja kõik teised ka nautisime. Kahju ainult, et nad lõpu poole võiduvärava lõid."

"Pisinüansid... Leian, et oleksime saanud mängu natuke paremini üles ehitada ja palliga mängus pisivigasid vältida. Aga nii see jalgpallis on... Kahju, et ei tulnud kasvõi viiki. Meil on siit järgmiseks mänguks ainult positiivset kaasa võtta. Meeskonna üle on hea meel. Lähme sinna kindlasti võitlema!"