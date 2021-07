OTSEBLOGI JA FOTOD | Minkovski tõi Eestile kodusel EM-il esimese koha esikümnes

Kas see jääb kripeldama? „Absoluutselt jääb kripeldama – kui oleksin samasuguse hüppe teinud nagu eile, oleksin kolm katset juurde saanud,” tõdes Minkovski. „Kindlasti oli see jõukohane, aga ikkagi jäi natuke puudu kaugushüppe kogemusest ja tehnikast. Võib-olla see jalg, mis on häirinud, mõjutas ka alateadlikult.”