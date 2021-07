BLOGI JA FOTOD | Minkovski tõi Eestile kodusel EM-il esimese esikümnekoha, kaugushüppe võitis multitalent

„Absoluutselt jääb kripeldama – kui oleksin samasuguse hüppe teinud nagu eile, oleksin kolm katset juurde saanud,” tõdes Minkovski. „Kindlasti oli see jõukohane, aga ikkagi jäi natuke puudu kaugushüppe kogemusest ja tehnikast. Võib-olla see jalg, mis on häirinud, mõjutas ka alateadlikult.”

Pärast võistlust sportlane lonkas, tuli välja, et kerge kubemelihase vigastus on teda juba mõnda aega natuke seganud. „Jalg on paar nädalat olnud selline, et veidi häirib. Kubemelihas. Kui natuke puhkust anda, siis kaob jälle ära. Kaks päeva järjest hüppamist oli võib-olla ränk,” lausus Minkovski. „Kokkuvõttes lähen siit ära hea emotsiooniga, sain kodupubliku ees võistelda, rõõmsa tuju sain ka kätte. Oleks saanud natuke paremini ka teha, aga ei ole hullu – järgmine kord!”