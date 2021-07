Wroclawi klubi tänas Pärnu staadioni värava taha jäetud fänne mõistva suhtumise eest

Foto: Karli Saul

Sadakond Wroclawi Slaski tulihingelist fänni, kellest osad olid läbi Piletilevi soetanud ka pileti neljapäevasele euromängule Pärnu Linnastaadionil, said alles väravas teada, et neil pole lootustki tribüünile istuma saada, sest nende pääsmed on tühistatud.