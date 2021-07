Vjatšeslav Zahovaiko: võistkond vääris teistsugust tulemust

"Esiteks tuleb kindlasti tänada taustajõude väga kihvti õhtu eest. See oli väga meeldejääv nii mängijatele kui ka mulle. Meeskond sai siit indu juurde. Me pole nii suure publiku ees varem mänginud. See soe vastuvõtt oli lihtsalt vinge ja unustamatu kogemus. Tulemusest rääkides - võistkond vääris teistsugust tulemust. See pingutus, mis tehti, oli lihtsalt fenomenaalne. Kõik mängisid oma taseme välja. Olime platsi peal ühtne võistkond," rääkis Zahovaiko Pärnu Rannastaadionil pressikonverentsil.

"Saime viimasel hetkel väga suure relva kaitseliini juurde, mis tuli võistkonna kasuks tööle panna. Moodustasime korraliku löögirusika. Esimesel poolajal jäime esimesed 12 minutit tugeva surve alla, vastased tekitasid järjest mitu nurgalööki. Siis saime järjest paremini mängu sisse. Loomulikult lihtne polnud. Meie ideed palliga mängus polnud võibolla kõige osavamalt välja mängitud, aga see surve oli päris tugev - oluline oli see üle elada ja järk järgult paremini mängu sisse saada."

"Kaitsefaasis ei saa kellelegi väga etteheiteid teha. Mõned detailid on, mida peame järgmiseks kohtumiseks rünnaku poolel parandama. Arvata oli, et me peame initsiatiivi ära andma. Kiirünnakud olid meie nägemus mängust. Aga ei mingeid etteheiteid kellelegi. Mänguplaan oli korralik ning terve meeskond töötas selle nimel, et see ellu viia," lisas Zahovaiko.