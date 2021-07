DELFI VIDEO | Paide eest debüüdi teinud Ragnar Klavan: need on erilised õhtud, mis jäävad meelde

Klavan alustas kohtumist Poola tippklubi Wroclawi Slaski vastu algkoosseisus ning lahkus vahetusmeeste pingile 71. minutil. Iga Klavani õnnestunud liigutust saatsid soojad ovatsioonid ning koju naasnud endine Liverpooli mängumees ei pidanud paljuks pärast lõpuvilet pealtvaatajatele ka autogramme jagada.

"Meie poolt kindlasti väärikas võitlus. Näitasime, et meie meeskonnal on sisu isegi sellise kõrge kvaliteediga vastase vastu mängides. Kindlasti on mingeid nüansse, mis oleksid võinud paremini minna. Mängisime tugeva vastasega, kes üritas oma asju rohkem peale suruda," rääkis Klavan pressikonverentsil pärast 1:2 kaotusmängu.

35-aastane Eesti koondise 127-kordne internatsionaal näis pressikonverentsi laua taga täiesti läbi olevat. Klavan tunnistas, et väsimus on nii emotsionaalne kui ka füüsiline - seetõttu teda rohkem kui 71 minutiks täna Pärnu Rannastaadioni platsile ei jätkunudki.



"Läbi olen mõlemat pidi - nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt. Seljataga on päris pikk puhkus. Olen harjunud selliseid mänge vastupidi peale (liiga)hooaega mängima. Oli vaja kiiresti vormis aada. Näha on, et sellega läheb veel natuke aega," lausus Klavan.

Küsimusele, kuidas ta võrdleb debüüti Paide särgis mõne Euroopa tippliiga klubi debüüdiga mõnel suurel staadionil võõraste inimeste ees, vastas Klavan: "Neid mastaape on raske võrrelda. Kodus Eestimaa pinnal jalg uuesti väljakule panna oli väga eriline. Tõesti hea meel, et Eesti mõistes nii palju inimesi Pärnusse kohale tuli Paidet toetama. Need on erilised õhtud, mis jäävad meelde. Kõik ei sõltugi alati numbritest - ka sisu on tähtis."