Levadia peatreener vägevast algusest: alati on plaan lüüa esimese viie minutiga kolm väravat

Levadia pani edule aluse esimese kümne minutiga, mille järel juhiti juba 2:0. Juba teisel minul saatis kauni kauglöögi ristnurka Zakaria Beglarišvili . Üheksandal minutil duubeldas otse karistuslöögist eduseisu Ernest Agyiri. "Alati on plaan lüüa esimese viie minutiga kolm väravat. Vahel suudame, vahel mitte," muigas Savic. "Mängisime agressiivselt esimesest minutist viimaseni. See oligi meie plaan. Vahel suudame koheselt vahe sisse teha, vahel mitte."

Kui mängu algus kuulus Levadiale, siis suurem osa kohtumisest oli mängupilt tegelikult võrdne. Ka külalised domineerisid kohati mängu ning lõi mitmeid ohtlikke olukordi. "Nad hakkasid palliga hästi mängima. Nad on tugev tiim ja neil on tehniliselt väga head mängijad. Neil on hea treener ning nad on hästi organiseeritud meeskond," tunnustas Savic St Joseph'si võistkonda.