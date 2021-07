Kokku on seni peetud 15 EM-finaalturniiri. Seega on paras aeg vaadata tagasi nendele legendaarsetele mängudele, mis on suurte tähtedega kirjutatud spordiajaloo kullafondi. Nagu ajalugu mäletab, on EM-tiitli võitnud ka eestlane. Juhtunud on muudki: korra on läinud finaalmäng täispikkuses kordamisele ja legendaarseid väravaid on löödud hulgi.