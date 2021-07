Hispaania saalijalgpall: korraga kolm kõmulist üleminekut Primeras

„Minu jaoks on see suur väljakutse – olla niivõrd kuulsa klubi eesotsas … Mul on olemas selge mängufilosoofia, täpselt ära määratletud metodoloogia ja mul on vedanud, et hakkan taas töötama mitme mängijaga, kellega olen juba varem koostööd teinud. Minu eesmärk on saavutada maksimaalset tootlikkust iga mängija puhul ja luua meeskond, kes hakkab domineerima. Väga hea, et nad on liiga võitnud – tegemist on positiivse faktoriga ja peame püüdma seda inertsi ära kasutada, et võiduseeriat jätkata … Ükski treener ei saa võitu garanteerida, kuid mina saan lubada maksimaalset osalemist projektis, mida klubi on mulle pakkunud,” ütles Velasco esitlusel.