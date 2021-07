OTSEBLOGI JA FOTOD | Vägev algus mängule: Levadia läks juba kaheksandaks minutiks kahest iluväravast 2:0 juhtima

Tegemist on esimese eelringi avakohtumisega, kordusmäng peetakse nädala pärast Gibraltaril. Paari võitjat ootab teises eeringis Iirimaa klubi Duldalk FC või Walesi meeskond Newtown FC.

„Nad tahavad jalgpalli mängida ja palliga mängida. Ootan huvitavat mängu,” sõnas pressikonverentsi alustuseks Levadia peatreener Marko Savic. „Oleme nende eelmise hooaja mänge analüüsinud. Oleme analüüsinud ka uut peatreenerit (St Joseph’s vahetas hiljuti peatreenerit ning juhendajaks määrati Jaime Molina). Arvan, et nad ei saa meid üllatada. Arvan, et meie ei saa ka neid üllatada. Palli valdamine on võti. Kui meil on pall, siis saame rohkem võimalusi luua.”

„Teame neist ka individuaalselt kõike. Neil on head ja kogenud mängijad. Nad tahavad jalgpalli mängida. 80 protsenti meeskonnast on sama, mis eelmisel aastal. Arvan, et nad ei ole uue treeneri tõttu väga palju muutunud.,” lisas Savic veel. „Meie meeskonna esituses tahan ma näha kirge ja emotsiooni. See on kõige tähtsam. Tahame järgida oma põhimõtteid.”

FCI Levadia poolel kannab mängukeeldu Bogdan Vaštšuk, vigatuse tõttu jääb kõrvale Igor Zurahhovski.

„Euroopa mäng on võrreldes Eesti liiga mänguga ikka teistsugune. Ootan, et võtaksime initsiatiivi ja teeksime sellest enda mängu,” sõnas Levadia kapten Brent Lepistu. „Loodan, et suudaksime 90 minutit kontrolli enda käes hoida. Peame tegema kõvasti tööd, et olla kaitses tõsine meeskond ja mitte sisse lasta lihtsaid vigu. Isiklikus plaanis loodan kindlasti värava lüüa.”

St Joseph's sai Gibraltari liigas lõppenud hooajal pronksi. Riigi meistriks on klubi tulnud korra, 1996. aastal. Kohaliku karikasarja on Levadia tänane vastane võitnud kümme korda.