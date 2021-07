Kas see oli Federeri viimane mäng Wimbledonis? Federer: ma tõesti ei tea

"Me pidime tiimiga pärast Wimbledoni maha istuma ning asjadest rääkima. Olime tegelt väga rahul, et siin nii kaugele jõudsime. Kõigepealt puhkan ma paar päeva. Pean saama ennast paremasse vormi, et konkurentsis püsida," ütles Federer tuleviku kohta.