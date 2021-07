TÄNA OTSEBLOGI | Ragnar Klavani kojutulekumäng Pärnus. Kihlveokontorid peavad Poola tippklubi Paide vastu selgeks soosikuks

Kohtumist pääseb oma silmaga vaatama vaid ligi tuhat silmapaari ning piletid on välja müüdud. UEFA reeglite järgi külalismeeskonna fänne tribüünidele ei lubata, kuid kuuldavasti poolakaid Pärnusse siiski suvitama tuleb - räägitud on lausa mõnesajast Slaski ultrafännist.

Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko on lubanud, et algkoosseisus läheb platsile 1. juulil klubiga liitunud Eesti läbi aegade uhkeima CV-ga jalgpallur Ragnar Klavan. Paide on Pärnus laagris olnud juba alates esmaspäevast.

Jõudude vahekord on selge. Slaski näol on tegemist tugeva Poola kõrgliiga eelmise hooaja neljanda meeskonnaga. Paide kasuks võib mängida tõik, et viimase ametliku mängu pidas Slask 16. mail, kuid peale seda on neil olnud neli tugevat sõpruskohtumist Serbia ja Horvaatia klubidega, viimase neist 29. juunil Spliti Hajdukiga, kellele kaotati 0:4.