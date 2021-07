OTSEBLOGI JA FOTOD | Paide kohtub eurosarjas tugeva Wroclawi Slaskiga, Klavan algkoosseisus

Kohtumist pääseb oma silmaga vaatama vaid ligi tuhat silmapaari ning piletid on välja müüdud. UEFA reeglite järgi külalismeeskonna fänne tribüünidele ei lubata, kuid kuuldavasti poolakaid Pärnusse siiski suvitama tuleb - räägitud on lausa mõnesajast Slaski ultrafännist.

Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko on lubanud, et algkoosseisus läheb platsile 1. juulil klubiga liitunud Eesti läbi aegade uhkeima CV-ga jalgpallur Ragnar Klavan. Paide on Pärnus laagris olnud juba alates esmaspäevast.

Korduskohtumine peetakse Poolas 15. juulil. Kahe mängu kokkuvõttes parem meeskond pääseb 2. eelringi, kus vastaseks tuleb armeenlaste Jerevani Ararat või ungarlaste Fehervar. Võõrsilvärava reeglit sellest hooajast enam UEFA eurosarjades pole.





Jõudude vahekord on selge. Slaski näol on tegemist tugeva Poola kõrgliiga eelmise hooaja neljanda meeskonnaga. Paide kasuks võib mängida tõik, et viimase ametliku mängu pidas Slask 16. mail, kuid peale seda on neil olnud neli tugevat sõpruskohtumist Serbia ja Horvaatia klubidega, viimase neist 29. juunil Spliti Hajdukiga, kellele kaotati 0:4.

Poolaga 2016 EM-il käinud poolkaitsja



Wroclawi Slaski meeskonna liider on keskväljal mängu ehitav Krzysztof Maczynski, 34-aastane poolakas, kes pidanud Poola koondises 31 kohtumist ja löönud ka kaks väravat. Viimati kuulus ta koondisse 2018. aastal, 2016. aastal käis ta Poolaga EM-finaalturniiril, kus kaotati veerandfinaalis penaltitega Portugalile. Viiest EM-i mängust neljas alustas ta algrivistuses.

Mängujuhiks ehk playmaker'iks on Slaskil 20-aastane ründav poolkaitsja Mateusz Praszelik, kes Slaski tuli 2020. aasta augustis Varssavi Legiast.

Slaski väravasuul on end esikindana tõestanud 28-aastane Michal Szromnik, kes on mõned mängud kirja saanud aastatel 2010-2013 Poola noortekoondistes. Szromnik istus eelmisel hooajal veebruaris ja märtsis kaheksa mängu järjest pingil, kuid alustas postide vahel aprillist alates viimases kaheksas kohtumises.