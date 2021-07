64. Muhu Väina regatt saab tuule purjedesse juba sel pühapäeval Pärnus

Suurimate jahtide grupis Mihkel Kosk ’i juhtimisel eelmisel aastal esikoha võitnud Matilda 4 jahi pardal on sel hooajal uus meeskond ning laeva rooli hoiab Juss Ojala Jahtklubist Dago. Sama grupi Cruiser divisjoni võitja Berta Hando Sutteri juhtimisel Kalevi Jahtklubist on valmis pühapäeval starti asuma. ORC II grupis asub tiitlit kaitsma Pärnu Jahtklubi jaht Sugari meeskond, millel kapteniks Marjaliisa Umb. Tänavuste tiitlite nimel tuleb ORC III ja IV grupis rinda pista 2020. a parimatega – vastavalt Anne-Mari Luige naiskonnaga jahil Piloilleri Rein Ottosoni Purjespordikoolist ja kapten Joel Kõivu juhtimisel jahiga Julechka Toila Jahtklubist.

2021. aasta suvi toob Eesti vetesse ka väga oodatud ja olulisima tiitlivõistluse ORC arvestussüsteemis – 6.-14. augustil toimuvad Tallinnas Alexela ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused. Kuna MMil võistleb Eesti jahte 37, kellest enamus neist on kohal ka Muhu Väina regatil, siis on see nende jaoks oluliseks peaprooviks, et timmida meeskonna koostööd ja saada kätte õiged purjetrimmid. Päris kindlasti lähevad eestlased tiitleid ja medaleid nõudlema koduvetes toimuval MMil ning A. Le Coq 64. Muhu Väina regatt näitab meile, mis vormi on jõudnud paadid ja meeskonnad kuu aega enne seda suursündmust. Kindlasti ei jää meil nägemata konkurentide ägedad heitlused Muhu Väina regatil, mis vaid tõstab eestlaste konkurentsi ja taset MMil osalemiseks.