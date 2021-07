EM-i KOLUMN | Norbert Hurt: Southgate mängis Hjulmlandi üle

Mõlemad meeskonnad on näidanud sellel turniiril südamega mängu. Taani on mänginud väga atraktiivset jalgpalli, rünnakud on olnud väga suurte kiirustega ja otsustavad, mistõttu on nad löönud ka palju väravaid. Inglismaa mäng on olnud tulemust silmas pidades eeskujulik, kus mänge võidetakse rünnakuga, kuid tiitleid võidetakse tugeva kaitsega. Enne Inglismaa ja Taani vastasseisu tuli silmas pidada seda, et Inglismaa ei olnud lasknud endale lüüa ühtegi väravat ja Taani ei olnud kohtunud play-off mängudes ühegi suure jalgpalliriigiga.