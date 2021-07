Tampa Bay Lightning tuli teist aastat järjest Stanley karikavõitjaks

"Aasta alguses istusime me maha ja seadsime eesmärgiks siia jõuda. Me üllatasime ilmselt paljusid, aga meie ootus oli praegu võitjatena tähistada. See kaotus on väga valus, sest uskusime et suudame võita," rääkis Canadiensi ääremängija Brendan Gallagher.